Полиция Мюнхена арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев
Правоохранительные органы германского Мюнхена арестовали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев, пишет РИА Новости.
По данным правоохранителей, двух граждан Украины зарезал 57-летний российский гражданнин. Подозреваемый жил неподалеку от торгового центра, рядом с которым нашли тела.
«Обвиняемый был доставлен полицией в место заключения, где он сейчас находится под стражей», - говорится в заявлении прокуратуры Мюнхена.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не делила русских и украинцев, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родители Стаса Михайлова хотели продать квартиру ради съемок клипа
- Зеленский заявил о переговорах с США о военной помощи на 10 лет вперед
- Андрей Рублев вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Мадриде
- Полиция Мюнхена арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев
- В Дагестане группу фальшивомонетчиков приговорили к срокам от шести до 11 лет
- Сальдо: жилые кварталы Новой Каховки попали под обстрел ВСУ
- «Автодор» попросил водителей заправляться заранее перед поездкой по М-12
- МИД отверг идею обменять замороженные активы на новые регионы
- «Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби РПЛ
- СМИ: арестованному студенту МГУ из Одессы придется покинуть РФ за три дня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru