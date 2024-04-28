Полиция Мюнхена арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев

Правоохранительные органы германского Мюнхена арестовали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, двух граждан Украины зарезал 57-летний российский гражданнин. Подозреваемый жил неподалеку от торгового центра, рядом с которым нашли тела.

«Обвиняемый был доставлен полицией в место заключения, где он сейчас находится под стражей», - говорится в заявлении прокуратуры Мюнхена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не делила русских и украинцев, отмечает «Радиоточка НСН».

