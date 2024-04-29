МИД Украины: Убитые в Германии граждане были военными
29 апреля 202406:17
Обнаруженные в Германии с колото-резаными ранами украинцы были военными, сообщает МИД Украины.
Они проходили медицинскую реабилитацию в ФРГ. В настоящее время дипломаты уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы германского Мюнхена арестовали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru