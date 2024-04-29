МИД Украины: Убитые в Германии граждане были военными

Обнаруженные в Германии с колото-резаными ранами украинцы были военными, сообщает МИД Украины.

Они проходили медицинскую реабилитацию в ФРГ. В настоящее время дипломаты уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы германского Мюнхена арестовали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

