Украинская армия обстреляла Шебекино
ВСУ обстреляли город Шебекино (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что в результате прилетов пострадали три жилых дома — были повреждены фасады, окна и заборы.
Также в Шебекинском округе была отключена электроэнергия — частично было обесточено Шебекино, а также населенные пункты Яблочково, Ржевка, Купино, Доброе и Дмитриевка. После согласования с Минобороны России к восстановительным работам приступят аварийные бригады.
В регионе работают оперативные службы, данные о последствиях атаки ВСУ уточняются. Он добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется. На местах работают все оперативные службы.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что химатака ВСУ на Курскую область является изуверством, бесчеловечным и кощунственным актом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru