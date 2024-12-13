Украинская армия обстреляла Шебекино

Глава региона отметил, что в результате прилетов пострадали три жилых дома — были повреждены фасады, окна и заборы.

Также в Шебекинском округе была отключена электроэнергия — частично было обесточено Шебекино, а также населенные пункты Яблочково, Ржевка, Купино, Доброе и Дмитриевка. После согласования с Минобороны России к восстановительным работам приступят аварийные бригады.

В регионе работают оперативные службы, данные о последствиях атаки ВСУ уточняются. Он добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется. На местах работают все оперативные службы.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что химатака ВСУ на Курскую область является изуверством, бесчеловечным и кощунственным актом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

