Депутат Шеремет считает изуверством химатаку ВСУ на Курскую область

Химическая атака Вооруженных сил Украины на Курскую область является изуверством, бесчеловечным и кощунственным актом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен лично понести ответственность за это международное преступление против мирных жителей.

Ранее СК России сообщил, что 11 августа ВСУ обстреляли село Большое Солдатское в Курской области с помощью кассетных боеприпасов, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. Пострадали как минимум 20 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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