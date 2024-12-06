Депутат Шеремет считает изуверством химатаку ВСУ на Курскую область
Химическая атака Вооруженных сил Украины на Курскую область является изуверством, бесчеловечным и кощунственным актом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен лично понести ответственность за это международное преступление против мирных жителей.
Ранее СК России сообщил, что 11 августа ВСУ обстреляли село Большое Солдатское в Курской области с помощью кассетных боеприпасов, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. Пострадали как минимум 20 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Шеремет считает изуверством химатаку ВСУ на Курскую область
- Лавров заявил, что на саммитах европейцы бегают от него и ведут себя как дети
- Лавров: Крым мог быть украинским
- СМИ: Генштаб доложил Зеленскому о потере 105 тысяч бойцов ВСУ
- Лавров: Россия не хочет войны с США
- СМИ: Запад планирует разделить Украину на зоны
- Лавров ответил на вопрос о судьбе Скрипалей
- Лавров считает Зеленского неадекватным
- СК показал видео драки с подростком из Чечни после критики Кадырова
- Лавров: РФ ответит любыми средствами при попытке нанести ей поражение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru