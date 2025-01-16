Украинская армия атаковала четыре населенных пункта в Белгородской области

По его словам, были атакованы населенные пункты Графовка и Репяховка (Краснояружский район), а также села Ржевка и Новая Таволжанка (Шебекинский округ).

Всего, отметил губернатор, в результате атаки пострадали линия электропередачи, ангар, объект связи и по меньшей мере девять домовладений. Глава региона добавил, что на месте инцидентов трудятся представители оперативных служб, а данные о последствиях уточняются.

Ранее автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в Белгородской области, после чего загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

