Украинская армия атаковала четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские войска нанесли удар сразу по четырем селам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, были атакованы населенные пункты Графовка и Репяховка (Краснояружский район), а также села Ржевка и Новая Таволжанка (Шебекинский округ).
Всего, отметил губернатор, в результате атаки пострадали линия электропередачи, ангар, объект связи и по меньшей мере девять домовладений. Глава региона добавил, что на месте инцидентов трудятся представители оперативных служб, а данные о последствиях уточняются.
Ранее автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в Белгородской области, после чего загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru