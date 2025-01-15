Марочко: Случаи попыток подкупа российских военных не редкость

Он также добавил, что финансирование таких операций поступает в том числе от США и западных стран. Эксперт подчеркнул, что в ходе спецопераций российские службы неоднократно использовали тактику подкупа для получения разведывательной информации, что помогало добиваться успехов.

ФСБ также опубликовала запись, подтверждающую попытку украинского разведчика предложить российским военнослужащим сдать позиции в обмен на деньги, передает «Радиоточка НСН».

