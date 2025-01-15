Марочко: Случаи попыток подкупа российских военных не редкость
Военная разведка Украины предложила российским солдатам $1 миллион за сдачу позиций в Горловке. Подобные практики имеют долгую историю и не являются новыми, заявил «ОТР» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, впервые с такими предложениями разведчики столкнулись еще в 2014 году. По словам Марочко, с тех пор украинские представители регулярно пытались предложить материальные вознаграждения для выхода из окружения или получения других выгод.
Он также добавил, что финансирование таких операций поступает в том числе от США и западных стран. Эксперт подчеркнул, что в ходе спецопераций российские службы неоднократно использовали тактику подкупа для получения разведывательной информации, что помогало добиваться успехов.
ФСБ также опубликовала запись, подтверждающую попытку украинского разведчика предложить российским военнослужащим сдать позиции в обмен на деньги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru