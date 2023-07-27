Украине предрекли потерю поддержки США после ухода Байдена
Украина лишится поддержки США после того, как действующий американский лидер Джо Байден уйдет с поста президента. Об этом заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.
По его словам, российско-украинский конфликт развивается не так, как ожидали в Вашингтоне и Брюсселе. Украинская армия по-прежнему не добилась серьезных успехов в ходе контрнаступления, напомнил военный.
Офицер добавил, что в том случае, если американские граждане поддержат смену лидера страны, это в первую очередь отразится на конфликте на Украине.
Вместе с тем большинство стран мира выступает против «бессмысленной военной авантюры НАТО», заключил Донован.
Ранее экс-сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что все больше сотрудников Белого дома и рядовых граждан США недовольны продолжающейся поддержкой Украины в связи с неблагодарным поведением украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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