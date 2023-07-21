Зеленский признал невысокие темпы наступления ВСУ

Невысокие темпы наступления Зеленский объяснил тем, что командование пытается беречь личный состав. По его словам, офицеры не хотят «бросать людей под танки».

Президент Украины отметил, что Россия создала мощную систему обороны. Он заявил, что наступление ВСУ замедляют многочисленные минные поля.

В статье для издания 19Fortyfive офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу написал, что украинская армия на участке Сватово - Кременная сдает позиции под натиском российских войск, передает «Радиоточка НСН».

