Украине может грозить нехватка газа и рост тарифов ЖКХ
Украина в предстоящем отопительном сезоне столкнется с серьезными сложностями, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего министра жилищно-коммунальных услуг Украины Алексея Кучеренко.
По его словам, намечается рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства для населения и дефицит газа.
Глава кабмина Денис Шмыгаль вводит в заблуждение всю страну, говоря о неизменности цен, поскольку тарифы на тепло обязательно вырастут из-за роста цены на газ для «Теплокоммунэнерго», считает Кучеренко. По его данным, тарифы для населения вырастут примерно в 1,5 раза. Также Украине может чисто физически не хватить газа.
Ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил в интервью НСН, что прекращение транзита российского газа через эту страну приведет к банкротству «Нафтогаза Украины».
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