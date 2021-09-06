Украина заявила о возможности принять 5 тыс. беженцев из Афганистана

Украина сможет принять до пяти тысяч беженцев из Афганистана. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале UKRLIFE.TV, передают «Известия».

По его словам, именно такое количество беженцев страна сможет содержать за свой счет.

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Арестович отметил, что «это не дикие моджахеды с кинжалами», а зачастую образованные люди, которые знают несколько языков и которых можно использовать в обществе, например, как переводчиков.

В Германии считают делом чести вывезти из Афганистана всех, кто 20 лет помогал Бундесверу, однако не готовы принять «армию беженцев», сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БеженцыАфганистанУкраина
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