Украина заявила о возможности принять 5 тыс. беженцев из Афганистана

Арестович отметил, что «это не дикие моджахеды с кинжалами», а зачастую образованные люди, которые знают несколько языков и которых можно использовать в обществе, например, как переводчиков.

В Германии считают делом чести вывезти из Афганистана всех, кто 20 лет помогал Бундесверу, однако не готовы принять «армию беженцев», сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

