Украина заявила о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов
Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если на них будут допущены российские атлеты. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) заявил глава украинского Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт.
Чиновник отметил, что Киев разрабатывает возможные дальнейшие шаги для продления антироссийских рестрикций и недопуска российских и белорусских спортсменов к международным состязаниям.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина сочла провокацией заявление МОК о возможном индивидуальном допуске россиян до международных турниров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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