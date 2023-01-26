Украина заявила о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов

Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если на них будут допущены российские атлеты. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) заявил глава украинского Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт.