«Нельзя соглашаться!»: Роднина назвала условия МОК по допуску российских спортсменов провокацией

Заявление МОК о возможном индивидуальном допуске россиян до международных турниров можно считать провокацией, заявила трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что руководство Международного олимпийского комитета рассматривает возможность допустить российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Речь идет о тех, кто не высказывал публичную поддержку спецоперации на Украине, а также соответствует правилам Антидопингового агентства. Роднина сочла подобные условия неприемлемыми.

«Мы не должны соглашаться на подобные условия, конечно, нет, это достаточно провокационное заявление в надежде расколоть и спортсменов, и общественность. Если мы будем выступать, то по полным правилам и требованиям. В Олимпийской хартии есть пункт о том, что не имеет значения, какой паспорт имеет спортсмен, такое положение есть. То, что они предлагают, это какие-то половинчатые меры», - отметила она.

Роднина также напомнила, что российские спортсмены ничего не нарушали, а без них международные соревнования стали «скучными».

«Уже этот сезон показал, что без российских спортсменов скучновато. Сейчас идет Чемпионат Европы по фигурному катанию, вы что-нибудь слышали про него? Я ничего не слышала, только смотрю профильных иностранных журналистов. Во многих видах спорта так. Если изначально к нам были претензии из-за допинговых нарушений, то мы согласились тогда пойти на какие-то ущемления для себя, так как понимали причины. Сейчас это без комментариев», - подытожила собеседница НСН.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН заявил, что предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске на международные турниры российских спортсменов, которые не выступали публично за военную спецоперацию на Украине, - простая декларация, к которой невозможно относиться серьезно.

