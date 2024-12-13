Украина запросила импорт электроэнергии у пяти европейских стран
После массированной атаки по энергоинфраструктуре Украины Киев потребовал импортировать электроэнергию объемом свыше 13,4 тысячи мегаватт в час от Молдавии, Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. Об этом в своем Telegram-канале сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».
Сообщается, что электроэнергия будет импортироваться на протяжении суток, а максимальная мощностью будет доходить до 1 098 мегаватт в час.
Уточняется, что в Тернопольской области свет отсутствует у каждого второго потребителя региона, а во Львовской области без электроэнергии остались 481 тысяча абонентов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистем страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru