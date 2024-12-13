Украина запросила импорт электроэнергии у пяти европейских стран

Сообщается, что электроэнергия будет импортироваться на протяжении суток, а максимальная мощностью будет доходить до 1 098 мегаватт в час.

Уточняется, что в Тернопольской области свет отсутствует у каждого второго потребителя региона, а во Львовской области без электроэнергии остались 481 тысяча абонентов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистем страны.

