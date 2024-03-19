СМИ: Украина выступила против демонстрации в Австралии фильма про спецоперацию

Отмечается, что фильм, снятый режиссером Шоном Ланганом, был показан телеканалом ABC. Свое недовольство выразила Федерация украинских организаций Австралии.

В свою очередь ABC встал на защиту ленты, назвав фильм важным вкладом в военные репортажи, который позволяет взглянуть на жизнь российских военных.

Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что пренебрежение Киевом приведет не только к поражению Украины, но угрожает безопасности союзников, в частности, самой Австралии.

