СМИ: Украина выступила против демонстрации в Австралии фильма про спецоперацию
Посольство Украины в Австралии выразило протест против показа документальной ленты «Украинская война. Другая сторона» производства Великобритании, повествующей о спецоперации России на Украине. Украинские дипломаты остались недовольными «пророссийским характером» картины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское СМИ «Бабель».
Отмечается, что фильм, снятый режиссером Шоном Ланганом, был показан телеканалом ABC. Свое недовольство выразила Федерация украинских организаций Австралии.
В свою очередь ABC встал на защиту ленты, назвав фильм важным вкладом в военные репортажи, который позволяет взглянуть на жизнь российских военных.
Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что пренебрежение Киевом приведет не только к поражению Украины, но угрожает безопасности союзников, в частности, самой Австралии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru