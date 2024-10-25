Украина выпустила девять дронов по Курской, Брянской и Орловской областям
Украинские войска выпустили девять беспилотников по трем российским регионам. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что регионы были атакованы в период с 13:30 до 14:15 мск. Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА над Орловской областью, три дрона над Брянской областью и четыре беспилотника над Курской областью.
Все беспилотники были самолетного типа, отметили в министерстве.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru