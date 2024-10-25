Украина выпустила девять дронов по Курской, Брянской и Орловской областям

Отмечается, что регионы были атакованы в период с 13:30 до 14:15 мск. Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА над Орловской областью, три дрона над Брянской областью и четыре беспилотника над Курской областью.

Все беспилотники были самолетного типа, отметили в министерстве.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

