Украина выпустила девять дронов по Курской, Брянской и Орловской областям

Украинские войска выпустили девять беспилотников по трем российским регионам. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что регионы были атакованы в период с 13:30 до 14:15 мск. Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА над Орловской областью, три дрона над Брянской областью и четыре беспилотника над Курской областью.

Все беспилотники были самолетного типа, отметили в министерстве.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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