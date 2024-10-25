Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами под Курском
25 октября 202410:45
Украина потеряла стабильное управление своими военными в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия».
Как отметил глава государства, ВСУ находятся в окружении и «даже не очень понимают» это.
«Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно», — подчеркнул Путин.
Ранее российский лидер заявил, что около двух тысяч бойцов ВСУ оказались окружены в Курской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru