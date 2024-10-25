Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами под Курском

Украина потеряла стабильное управление своими военными в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия».

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Как отметил глава государства, ВСУ находятся в окружении и «даже не очень понимают» это.

«Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что около двух тысяч бойцов ВСУ оказались окружены в Курской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская ОбластьВладимир Путин

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