Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами под Курском

Как отметил глава государства, ВСУ находятся в окружении и «даже не очень понимают» это.

«Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что около двух тысяч бойцов ВСУ оказались окружены в Курской области, напоминает «Свободная пресса».

