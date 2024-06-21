Украина введет ответные ограничения на въезд для граждан Израиля
Украина планирует ввести ограничения на въезд израильтян, в частности, паломников. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает РИА Новости.
Посол подчеркнул, что эта мера станет ответной. С 1 июля граждане стран безвизового режима с Израилем, включая Украину, должны будут подавать заявки на получение Electronic Travel Authorization (ETA) для пребывания до 90 дней. По его словам, это нововведение фактически уменьшает преимущества безвизового режима.
На данный момент украинские власти анализируют особенности ответных электронных документов.
По словам посла, после этого Киев будет готов к диалогу и переговорам по обсуждению изменений в политике въезда, передает «Радиоточка НСН».
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