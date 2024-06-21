Украина введет ответные ограничения на въезд для граждан Израиля

Украина планирует ввести ограничения на въезд израильтян, в частности, паломников. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает РИА Новости.

Посол подчеркнул, что эта мера станет ответной. С 1 июля граждане стран безвизового режима с Израилем, включая Украину, должны будут подавать заявки на получение Electronic Travel Authorization (ETA) для пребывания до 90 дней. По его словам, это нововведение фактически уменьшает преимущества безвизового режима.