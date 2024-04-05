Израиль закрыл посольство в Швеции

Уточняется, что решение было принято из-за опасения мести со стороны Ирана.

«Мы не боимся, но обеспокоены тем, что могут произойти нападения», - указали в посольстве.

Ранее из-за опасений, связанных с безопасностью дипломатов, было временно закрыто израильское посольство в итальянском Риме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».