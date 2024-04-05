Израиль закрыл посольство в Швеции
5 апреля 202418:24
Израиль закрыл своё посольство в столице Швеции Стокгольме. Об этом газете Aftonbladet рассказали в дипмиссии.
Уточняется, что решение было принято из-за опасения мести со стороны Ирана.
«Мы не боимся, но обеспокоены тем, что могут произойти нападения», - указали в посольстве.
Ранее из-за опасений, связанных с безопасностью дипломатов, было временно закрыто израильское посольство в итальянском Риме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru