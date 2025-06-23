СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что генерал-лейтенант находится в розыске с марта 2022 года. Военачальника обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. По данным СБУ, суд принял постановление о разрешении на задержание Алаудинова «с целью привода».

Генерал-лейтенант в беседе с РИА Новости прокомментировал ситуацию, отметив, что есть «вопрос, кто кого будет искать и кто до кого раньше доберется».

«Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может... думать, каким образом ему надо самого себя спасать», - подчеркнул Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» рассказал, что оборона ВСУ в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике находится на грани прорыва, пишет Ura.ru.

