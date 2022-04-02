Зеленский заявил о желании видеть Китай «на стороне» Украины
2 апреля 202204:20
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Китай был на стороне Киева. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними», — отметил глава государства.
Зеленский поделился мнением, что без прямой связи США и Китая не получится достичь «результата, необходимого миру».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru