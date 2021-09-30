Украина считает «наглостью» со стороны Венгрии контракт по газу с Россией
Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол считает «наглостью» контакт Венгрии по газу с Россией, сообщает издание «Главред».
«Трехсторонний вопрос Венгрия пытается представить исключительно как внутреннюю политику — настолько нагло и жестко они не вели себя даже тогда, когда происходило перетягивание каната по поводу образовательного закона», — заявил политик.
По его словам, коммерческие обязательства по поставкам этого топлива предусматривают три стороны, а не две. Бывший народный избранник не исключил, что, венгерская сторона может ослабить позиции Украины в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО.
Как сообщалось ранее, крайне политизированная реакция украинских властей на контракт «Газпрома» и Венгрии о поставках газа не исключает провокацию с поставками этого топлива по украинскому маршруту в Евросоюз предстоящей зимой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Выплаты к школе в 20 тысяч рублей могут стать ежегодными
- Украина считает «наглостью» со стороны Венгрии контракт по газу с Россией
- МВД изменит правила вывоза детей за границу
- Юрист: банковские вкладчики могут лишиться льгот
- Российские субмарины для Индии оснастят приборными комплексами
- Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей по решению суда
- Названа причина роста цен на помидоры и огурцы в России
- Эксперт не исключил «газовую провокацию» Киева
- Всероссийские проверочные работы заменят контрольные в школах
- Несколько сел Бурятии остались без еды и лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru