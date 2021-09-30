Украина считает «наглостью» со стороны Венгрии контракт по газу с Россией

«Трехсторонний вопрос Венгрия пытается представить исключительно как внутреннюю политику — настолько нагло и жестко они не вели себя даже тогда, когда происходило перетягивание каната по поводу образовательного закона», — заявил политик.

По его словам, коммерческие обязательства по поставкам этого топлива предусматривают три стороны, а не две. Бывший народный избранник не исключил, что, венгерская сторона может ослабить позиции Украины в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО.

Как сообщалось ранее, крайне политизированная реакция украинских властей на контракт «Газпрома» и Венгрии о поставках газа не исключает провокацию с поставками этого топлива по украинскому маршруту в Евросоюз предстоящей зимой.

