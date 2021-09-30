Эксперт не исключил «газовую провокацию» Киева

Он напомнил, что в 2009 году Украина перекрыла возможность поставки газа в Европу, и возник серьезный газовый кризис. «И, кстати, я бы обратил внимание на заявление Украины, что если она обидится, то она вообще прекратит поставки в Венгрию и перекроет трубу», — сказал эксперт.

«Я совершенно не удивлюсь, если будет устроена какая-то провокация или гадость этой зимой, потому что Украине сейчас нужно показать, что Россия является опасным ненадежным поставщиком», — сказал Симонов.

Украине будет сложно пережить зиму без поставок газа из России. Об этом заявил ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

