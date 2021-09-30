Эксперт не исключил «газовую провокацию» Киева
Крайне политизированная реакция украинских властей на контракт «Газпрома» и Венгрии о поставках газа не исключает провокацию с поставками этого топлива по украинскому маршруту в Евросоюз предстоящей зимой, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.
Он напомнил, что в 2009 году Украина перекрыла возможность поставки газа в Европу, и возник серьезный газовый кризис. «И, кстати, я бы обратил внимание на заявление Украины, что если она обидится, то она вообще прекратит поставки в Венгрию и перекроет трубу», — сказал эксперт.
«Я совершенно не удивлюсь, если будет устроена какая-то провокация или гадость этой зимой, потому что Украине сейчас нужно показать, что Россия является опасным ненадежным поставщиком», — сказал Симонов.
Украине будет сложно пережить зиму без поставок газа из России. Об этом заявил ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
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