Эксперт не исключил «газовую провокацию» Киева

Крайне политизированная реакция украинских властей на контракт «Газпрома» и Венгрии о поставках газа не исключает провокацию с поставками этого топлива по украинскому маршруту в Евросоюз предстоящей зимой, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.

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Он напомнил, что в 2009 году Украина перекрыла возможность поставки газа в Европу, и возник серьезный газовый кризис. «И, кстати, я бы обратил внимание на заявление Украины, что если она обидится, то она вообще прекратит поставки в Венгрию и перекроет трубу», — сказал эксперт.

«Я совершенно не удивлюсь, если будет устроена какая-то провокация или гадость этой зимой, потому что Украине сейчас нужно показать, что Россия является опасным ненадежным поставщиком», — сказал Симонов.

Украине будет сложно пережить зиму без поставок газа из России. Об этом заявил ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

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ТЕГИ:УкраинаГаз
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