В Госдуме предрекли крах мировой экономики в случае отключения SWIFT в России
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил в пресс-центре НСН, что не верит в отключение SWIFT в России.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции НСН рассказал, что отключение страны от SWIFT означает её полнейшую изоляцию.
«Нужно прекрасно понимать, что если будут введены ограничения по пользованию SWIFT – а это коммерческая структура – то вокруг РФ будет построена железная стена, и никакой международной торговли и никакого сообщения с Западом просто не будет. Отключение страны от SWIFT означает её полнейшую изоляцию. Но я не верю в то, что SWIFT отключат. Изолировать, исключить из мирохозяйственного уклада одну седьмую часть суши – с её пусть и небольшим относительно Америки и Китая вкладом в ВВП – это разрушений структуры всей мировой экономики», - отметил Калашников.
А ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил в пресс-центре НСН, что вероятность того, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard пока крайне низка.
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