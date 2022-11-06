Украина призвала нанести удары по Ирану
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, поставляемых Москве.
«Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — заявил он, отметив, что Иран якобы оказывающий помощь России, «не может безнаказанно это делать и дальше».
Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран осуществлял поставки беспилотников в Россию задолго до начала военной спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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