Украина призналась в беспомощности при закупке вакцины от COVID-19 своими силами
Украинским властям приходится обращаться к зарубежному агентству для покупки вакцины от коронавируса, так как госпредприятие «Медицинские закупки Украины» не справляется со столь сложной задачей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.
По его словам, некоторые лекарственные средства, включая вакцины, приобретаются через британскую компанию Crown Agents. Детали сотрудничества с Crown Agents Степанова не сообщил.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не стал озвучивать причины приостановки экспорта вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину, сообщает РИА Новости.
По его словам, Украина должна была получить новые партии, однако поставки «поставлены на паузу».
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