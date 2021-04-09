Украина призналась в беспомощности при закупке вакцины от COVID-19 своими силами

По его словам, некоторые лекарственные средства, включая вакцины, приобретаются через британскую компанию Crown Agents. Детали сотрудничества с Crown Agents Степанова не сообщил.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не стал озвучивать причины приостановки экспорта вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина должна была получить новые партии, однако поставки «поставлены на паузу».

