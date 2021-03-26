Поставки вакцины AstraZeneca на Украину приостановили
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не стал озвучивать причины приостановки экспорта вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину, сообщает РИА Новости.
По его словам, Украина должна была получить новые партии, однако поставки «поставлены на паузу».
«Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые - непубличные», - отметил Кулеба.
Вакцинация произведённым в Индии препаратом Oxford/AstraZeneca стартовала на Украине 24 февраля. При этом лавный санитарный врач страны Виктор Ляшко сдал положительный тест на COVID-19 через две недели после прививки, сообщает RT.
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