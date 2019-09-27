Украина признала неготовность НАТО принять страну в альянс

НАТО и Евросоюз не готовы принять Украину в свои ряды. Как отмечают «Известия», об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба. По его словам, Киеву необходимо работать над тем, чтобы эта готовность появилась.

Кроме того, он подчеркнул, что на Украине наблюдается глобальное «провисание» реформ оборонного сектора в соответствии со стандартами альянса. Между тем, ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с Владимиром Зеленским вступление Украины в альянсе.

В 2014 году после госпереворота на Украине новое руководство страны приняло решение отказаться от внеблокового статуса. Позже стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс было закреплено в конституции страны.