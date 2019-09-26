Эксперт объяснил странную позицию НАТО по ДРСМД

«Речь идет не о конкретной ракете. Они нас обвиняют в том, что мы сделали ракеты с потенциальной дальностью более 500 километров, тем самым нарушая договор. Они провели испытания, запустив «томагавк» - крылатую ракету на дальность 2 – 2,5 тыс. км. Изготовлена она была более 20 лет назад. То есть уже заранее обет был нарушен. Если говорить между строк, и мы проводили испытания ракет, соответственно, с дальностями более 500 километров. Но до поры до времени об этом не говорили, а сейчас, чтобы выйти из договора, чтобы стать над ситуацией, ищутся различные поводы. Потенциально любая ракета имеет возможность пролететь гораздо больше, есть такое понятие - потенциальные возможности и расчетные возможности. А теперь любые предлоги будут выбираться, чтобы этот договор либо не заключать, либо выторговать для себя будем говорить выгодные условия. Так что речь идет о выгоде», - заключил он.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО должны объяснить последовательный отказ от приглашений Москвы к диалогу и уход от всех приглашений обсудить существо обвинений. По словам Лаврова, на предложения России показать доказательства того, что испытанная ракета нарушает ДРСМД, был получен категорический отказ.

Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении соглашения являются голословными.



