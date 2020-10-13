Украина присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии
Украина присоединится к уже введенным Европейским Союзом санкциям против Белоруссии, передает «Интерфакс» слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Также Украина рассмотрит вопрос о присоединении к тем санкции, которые введут против Белоруссии в ЕС.
Ранее главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против Лукашенко и других лиц в Белоруссии, теперь этот вопрос изучат в рабочих группы Совета ЕС.
Украинский министр отметил, что участие его страны в санкционном давлении на Белоруссию – это пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины.
Евросоюз требует от Лукашенко прекращения полицейского произвола на акциях протеста против фальсификации президентских выборов, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения. Также Совет ЕС обещает сократить сотрудничество с Белоруссией и предоставить дополнительную помощь протестному движению. Ранее Евросоюз ввел в действие санкции против 40 чиновников Белоруссии. Минск объявил об ответных санкциях, которые поддержала Россия.
Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с начала августа после победы на президентских выборах, по официальным данным, Лукашенко. В частности, как напоминает RT, в понедельник в Минске прошел несанкционированный митинг, значительную часть участников которого составляли пенсионеры, силовики разогнали его светошумовыми патронами и слезоточивым газом.
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