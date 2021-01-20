Будущий шеф Пентагона поддержал предоставление Украине оружия

Кандидат на должность главы Пентагона Ллойд Остин на слушаниях перед сенаторами США заявил, что поддерживает предоставление Украине оружия, но не в большем объеме, чем раньше, сообщает РИА Новости.

По его словам, оно необходимо Киеву «для замозащиты». На вопрос, нужно ли увеличить помощь Украине оружием, Остин ответил: «Сейчас есть хороший баланс летальной и нелетальной помощи, соответствующий потребностям Украины».

Избранный президент США Джо Байден планирует «использовать» Украину против России, сообщил ранее российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, новая администрация США задействует Киев как один из своих козырей против Москвы и будет активизировать взаимодействие с украинскими властями.

