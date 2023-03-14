Украина попросила у Финляндии четыре поезда
«Украинские железные дороги» попросили у финской железнодорожной государственной компании VR четыре поезда Allegro, сообщает агентство STT.
Отмечается, что компания получила запрос во вторник утром.
При этом агентство напомнило о встрече четырехдневной давности, в ходе которой премьер Финляндии пообщался с Александром Камышином, который был назван гендиректором «Украинских железных дорог». При этом Камышин в конце февраля сообщил, что подал в отставку, а 3 марта указом президента был назначен внештатным советником Владимира Зеленского.
Ранее украинский лидер заявил о нехватке артиллерии, боеприпасов, военных самолетов и танкой для Вооруженных сил Украины.
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