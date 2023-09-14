Украина получит от США $1,25 млрд через Всемирный банк
Украина получит от США $1,25 млрд на поддержку незащищенных слоев населения и бюджетников. Об этом сообщил украинский Минфин.
Соответствующий протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта от Вашингтона был подписан в рамках проекта по поддержке госрасходов для обеспечения «устойчивого государственного управления» в Украине (PEACE in Ukraine). Киеву передадут деньги через целевой фонд Всемирного банка.
«Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования», — указали в министерстве.
Между тем Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $600 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru