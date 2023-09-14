Украина получит от США $1,25 млрд через Всемирный банк

Соответствующий протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта от Вашингтона был подписан в рамках проекта по поддержке госрасходов для обеспечения «устойчивого государственного управления» в Украине (PEACE in Ukraine). Киеву передадут деньги через целевой фонд Всемирного банка.

«Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования», — указали в министерстве.

Между тем Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $600 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

