Украина получит от США $1,25 млрд через Всемирный банк

Украина получит от США $1,25 млрд на поддержку незащищенных слоев населения и бюджетников. Об этом сообщил украинский Минфин.

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Соответствующий протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта от Вашингтона был подписан в рамках проекта по поддержке госрасходов для обеспечения «устойчивого государственного управления» в Украине (PEACE in Ukraine). Киеву передадут деньги через целевой фонд Всемирного банка.

«Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования», — указали в министерстве.

Между тем Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $600 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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