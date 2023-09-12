Fox News: сумма помощи США Украине превысила $100 млрд

Телеканал сослался на письмо административно-бюджетного управления Белого дома. В нем говорится, что США выделили на помощь Украине $110,9 миллиарда. Израсходовано уже $101,1 миллиарда.

В эту сумму не включен экстренный запрос Белого дома на дополнительное финансирование Украины в размере $24 миллиардов.

Пентагон 7 сентября объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $600 миллионов, отмечает «Радиоточка НСН».

