Fox News: сумма помощи США Украине превысила $100 млрд
12 сентября 202323:28
Общая сумма помощи, которую США предоставили Украине с начала спецоперации, превысила $100 миллиардов, заявил телеканал Fox News.
Телеканал сослался на письмо административно-бюджетного управления Белого дома. В нем говорится, что США выделили на помощь Украине $110,9 миллиарда. Израсходовано уже $101,1 миллиарда.
В эту сумму не включен экстренный запрос Белого дома на дополнительное финансирование Украины в размере $24 миллиардов.
Пентагон 7 сентября объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $600 миллионов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru