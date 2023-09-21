Белый дом: продолжаются переговоры с Украиной о передаче ракет ATACMS

По его словам, окончательное решение не принято. Отмечается, что дискуссии на этот счет продолжаются.

Ранее стало известно, что Украине в ближайшее время не стоит рассчитывать на получение американских ракетных комплексов ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

