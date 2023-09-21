Белый дом: продолжаются переговоры с Украиной о передаче ракет ATACMS
21 сентября 202302:01
Переговоры с украинскими властями о передаче дальнобойных ракет ATACMS продолжаются, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, окончательное решение не принято. Отмечается, что дискуссии на этот счет продолжаются.
Ранее стало известно, что Украине в ближайшее время не стоит рассчитывать на получение американских ракетных комплексов ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru