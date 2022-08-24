Украина получила 3 млрд долларов грантовой помощи США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил о поступлении в госбюджет страны трёх млрд долларов безвозмездной грантовой помощи от США.
По его словам, это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.
«Спасибо нашим американским друзьям! Это существенно усилит военную и экономическую мощь Украины», - написал он.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине, его сумма составит 2,98 млрд долларов, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- Совбез ООН поддержал виртуальное участие Зеленского в заседании
- Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 миллиона
- Эксперт: Переболевшие COVID-19 чаще всего страдают затем от боли в суставах
- Байден объявил о крупнейшем пакете помощи Украине почти на $3 млрд
- Небензя заявил, что Россия против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН
- Джонсон прибыл в Киев по случаю годовщины независимости Украины
- Украина получила 3 млрд долларов грантовой помощи США
- СМИ: в Госдуме объяснили, почему в 2022 году не будет выплат к школе
- ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС
- Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru