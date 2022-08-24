Украина получила 3 млрд долларов грантовой помощи США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил о поступлении в госбюджет страны трёх млрд долларов безвозмездной грантовой помощи от США.

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По его словам, это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

«Спасибо нашим американским друзьям! Это существенно усилит военную и экономическую мощь Украины», - написал он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине, его сумма составит 2,98 млрд долларов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Facebook / Денис Шмыгаль
ТЕГИ:СпецоперацияСШАПомощьУкраина
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