Украина объявила призыв на военную службу резервистов до 60 лет

Украинские власти объявили о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В сообщении говорится, что призыву будут подлежать как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

«Максимальный срок службы — один год», — уточнили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период. сообщает RT. По его словам«речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:ПризывВСУВойна В ДонбассеУкраина
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