Украина объявила призыв на военную службу резервистов до 60 лет

В сообщении говорится, что призыву будут подлежать как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

«Максимальный срок службы — один год», — уточнили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период. сообщает RT. По его словам«речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв».

