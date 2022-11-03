Украина обратилась к ООН и США за помощью в восстановлении энергоинфраструктуры

Украина обратилась с просьбой о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры к ООН и Агентству по международному развитию США. Об этом в своем Telegram-канале 3 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам политика, Украина нуждается в спецтехнике для ремонта энергоинфраструктуры. Также Шмыгаль попросил ООН и USAID о содействии в поставках передвижных котельных и генераторов для того, чтобы пережить один из наиболее сложных для страны зимних периодов. Украинский премьер-министр сообщил о договоренности страны с ООН и США по созданию штаба и платформы с целью координации помощи Украине в прохождении зимнего сезона.

Ранее стало известно о введении ограничения на потребление электроэнергии в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияСШАООНУкраина
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