СМИ: Летевший из Венгрии в Москву самолет сел в Киеве, где его «развернули» назад
Самолет венгерской авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, из-за тумана в российской столице сел в Киеве, после чего ему запретили лететь в Россию, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на одного из пассажиров.
По его словам, на борту много россиян, которые в шоке от такого решения украинских властей.
«Стояли, ждали. Украина не хотела давать разрешение на вылет из Киева в Москву, но разрешила обратно в Будапешт», - рассказал пассажир.
Он также сообщил, что представители WizzAir вроде бы договорились с украинцами, но потом те поменяли решение. «Более того, разместить россиян в транзите, если я правильно понял пилота, не разрешили», - добавил собеседник издания.
Airbus A321 вылетел из Будапешта в 08:15 вторника, он должен был прибыть в Москву в 10:25, однако вместо этого в 15:25 сел в аэропорту Киева, отмечает РБК. По данным СМИ, самолет уже пересек границу Украины и Венгрии.
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