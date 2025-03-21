Украина будет блокировать телевизионные и радиосигналы из России и Белоруссии
Правительство Украины приняло решение о блокировке на территории страны телевизионные и радиосигналы из России, Белоруссии и Приднестровья. Об этом в своём Telegram-канале заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
По его словам, для этого была создана система специального телерадиовещания, которая будет блокировать сигналы наземного телевещания и радиовещания в FM-диапазоне.
Мельничук добавил, что постановление о блокировке также распространяется на теле- и радиосигналы, которые распространяются с неподконтрольных украинской армии территорий, а также территорий, где ведутся или велись боевые действия.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины запретил украинским военным и чиновникам использовать Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru