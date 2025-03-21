Украина будет блокировать телевизионные и радиосигналы из России и Белоруссии

Правительство Украины приняло решение о блокировке на территории страны телевизионные и радиосигналы из России, Белоруссии и Приднестровья. Об этом в своём Telegram-канале заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

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По его словам, для этого была создана система специального телерадиовещания, которая будет блокировать сигналы наземного телевещания и радиовещания в FM-диапазоне.

Мельничук добавил, что постановление о блокировке также распространяется на теле- и радиосигналы, которые распространяются с неподконтрольных украинской армии территорий, а также территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины запретил украинским военным и чиновникам использовать Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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