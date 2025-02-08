Путин поручил разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины

Президент Владимир Путин поручил правительству России совместно с МВД и ФСБ разработать допмеры для блокировки звонков мошенников, которые поступают с Украины и с территории прочих недружественных стран. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Он призвал выполнить это поручение до 1 июля 2025 года. Ответственными за его реализацию были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

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Российский лидер также потребовал разработать и другие меры, направленные на защиту прав и законных интересов россиян от преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали использовать новый способ кражи аккаунтов в Telegram через подключение к фальшивым сетям Wi-Fi, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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