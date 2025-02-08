Путин поручил разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины

Президент Владимир Путин поручил правительству России совместно с МВД и ФСБ разработать допмеры для блокировки звонков мошенников, которые поступают с Украины и с территории прочих недружественных стран. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Он призвал выполнить это поручение до 1 июля 2025 года. Ответственными за его реализацию были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.