Укладка «Северного потока 2» завершилась в Дании
Завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. Об этом свидетельствуют данные позиционирования морских судов.
Сегодня российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты. В проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.
Датский участок магистрали - всего 147 км - оказался наиболее проблемным для проекта. Власти страны заблокировали прохождение газопровода через территориальные воды страны (маршрут прохождения первого "Северного потока") и максимально затянули согласование маршрута газопровода через исключительную экономическую зону. Когда же разрешение было получено, и швейцарский подрядчик Allseas возобновил строительство, его работу остановили американские санкции. Строительство магистрали возобновилось в декабре прошлого года.
Президент России Владимир Путин 20 августа привел оперативные данные, что на стройке магистрали осталось уложить 15 км труб.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции США против «Северного потока-2».
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