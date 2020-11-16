«Плохие парни навсегда» стал лучшим фильмом 2020 года

Комедийный боевик «Плохие парни навсегда» стал лучшим в 2020 году по версии «People's Choice Awards», сообщает пресс-служба американской премии.

«Плохие парни навсегда» - третья картина об американских полицейских Майке Лоури и Маркусе Бернетте. Уилл Смит, сыгравший Лоури во всех трёх фильмах, был признан «Лучшим актёром», а Тиффани Хэддиш, которая исполнила главную роль в картине «Гламурные боссы», стала «Лучшей актрисой».

В номинации «Лучшая комедия» главный приз отдали картине «Будка поцелуев - 2». Лучшей драмой выбрали фильм «Гамильтон», а лучшим кино для семейного просмотра стал мультфильм «Вперёд».



В номинации «Лучший сериал» победила «Анатомия страсти», лучшим драматическим телесериалом выбрали «Ривердейл», а лучшим фантастическим стал сериал «Вайнона Эрп».



«People’s Choice Award» - основанная в 1975 году ежегодная американская премия, где победителей выбирают по итогам зрительского голосования.

