Угрозы и провокации. Эксперт оценил последствия обострения конфликта в Косове
Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ рассказал НСН, зачем президент Сербии привёл в полную боеготовность армию страны.
На севере Косова начались столкновения сербов с полицией, сообщает телеканал РТС. Отмечается, что сербы возвели баррикады и сопротивляются действиям правоохранителей. Также сообщается о двух пострадавших сербской национальности в ходе перестрелки.
Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал признать утрату контроля над Косово официальным Белградом.
Беспорядки могут быть связаны с заявлением сербского лидера, заметил в эфире НСН старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков. Однако, по его мнению, для Приштины оно может сыграть и положительную роль.
«Понятно, что хочется эти два события связать. Потому что, если мы говорим о сербах, которые в Косове, конечно, такое заявление президента Сербии не может радовать. Очевидное их недовольство может вылиться в такие столкновения. С другой стороны, для косовских властей это может стать побудителем к более активным действиям по интеграции в свои структуры сербского населения. И такая непростая ситуация привела к конфликту», — заметил эксперт.
Отметим, несколькими часами ранее президент Сербии отдал приказ привести все подразделения вооружённых сил страны в полную боевую готовность в связи с обострением ситуации на севере Косова. Однако, по мнению эксперта, не стоит спешить с выводами — это вполне закономерная реакция верховного главнокомандующего.
«Это же не в первый раз за последние годы. Это вполне характерная реакция, если в соседнем регионе происходят события, которые напрямую затрагивают безопасность государства. Как верховный главнокомандующий он должен сделать что-то подобное. Очевидно, нас ждёт новый виток военных угроз и провокационных действий. Но к чему это может привести, пока сказать трудно. Будем надеяться, что ни к чему серьёзному, что будет иметь долгосрочные последствия для судьбы региона», — заключил Колосков.
Добавим, беспорядки на территории непризнанной республики начались после того, как были арестованы 13 этнических сербов по подозрению в причастности к убийству полицейского в 2011 году. Позже стало известно, что среди задержанных есть россиянин — сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощёков. В МИД РФ осудили задержание гражданина России, указав, что оно было неправомерным, так как мужчина обладает дипломатическим иммунитетом.
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