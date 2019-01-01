Угрозы и провокации. Эксперт оценил последствия обострения конфликта в Косове

На севере Косова начались столкновения сербов с полицией, сообщает телеканал РТС. Отмечается, что сербы возвели баррикады и сопротивляются действиям правоохранителей. Также сообщается о двух пострадавших сербской национальности в ходе перестрелки.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал признать утрату контроля над Косово официальным Белградом.

Беспорядки могут быть связаны с заявлением сербского лидера, заметил в эфире НСН старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков. Однако, по его мнению, для Приштины оно может сыграть и положительную роль.

«Понятно, что хочется эти два события связать. Потому что, если мы говорим о сербах, которые в Косове, конечно, такое заявление президента Сербии не может радовать. Очевидное их недовольство может вылиться в такие столкновения. С другой стороны, для косовских властей это может стать побудителем к более активным действиям по интеграции в свои структуры сербского населения. И такая непростая ситуация привела к конфликту», — заметил эксперт.