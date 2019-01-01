Признание утраты Косова назвали закономерным шагом Сербии

Признать утрату контроля Белграда над Косовом призвал президент Сербии Александр Вучич. Выступая перед парламентом, он заявил о необходимости определить дальнейшую политику страны в отношении отколовшегося региона, отказаться от «лжи и самообмана» и прекратить обманывать собственных граждан о власти Сербии в Косове.

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков рассказал НСН, с чем может быть связано заявление Вучича.