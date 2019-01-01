Признание утраты Косова назвали закономерным шагом Сербии
Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ объяснил в эфире НСН, с чем может быть связано заявление Вучича.
Признать утрату контроля Белграда над Косовом призвал президент Сербии Александр Вучич. Выступая перед парламентом, он заявил о необходимости определить дальнейшую политику страны в отношении отколовшегося региона, отказаться от «лжи и самообмана» и прекратить обманывать собственных граждан о власти Сербии в Косове.
Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков рассказал НСН, с чем может быть связано заявление Вучича.
«Официальная Сербия боялась об этом говорить, хотя это давно стало свершившимся фактом. Надо отметить мужество президента Сербии, который пошел на этот шаг. Вероятно, это подтолкнет вперед переговоры относительно Косова. Белград будет продвигаться к официальному признанию Приштины, но в каком виде, пока непонятно. Это связано с проблемами партии Вучича, последними массовыми протестами, его метаниями. То он выступает на мероприятиях, посвященных бомбардировкам НАТО в 1999 году, то выступает с инициативами о разделе Косова, то признает утрату контроля над ним со стороны Сербии. Он пытается найти какую-то новую платформу своей поддержки», - сказал он.
Напомним, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Официально Белград считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.
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