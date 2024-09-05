СМИ: Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая участие в управлении онлайн-платформой для незаконных транзакций организованной группой.

28 августа Дуров был освобожден под залог, однако он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю, передает «Радиоточка НСН».