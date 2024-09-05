СМИ: Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев

Французский суд постановил, что Павел Дуров не сможет покидать территорию страны в течение следующих шести месяцев, сообщает журнал Paris Match.

Дуров, который находится под судебным надзором, выплатил залог в размере €5 млн — €1 млн сразу и €500 тыс. ежемесячно в течение восьми месяцев. По данным издания, в настоящее время Дуров ищет жилье в престижных районах Парижа, и бюджет для этого не является проблемой. Как сообщается, он может заселиться в новое жилье уже в конце этой недели.

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Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая участие в управлении онлайн-платформой для незаконных транзакций организованной группой.

28 августа Дуров был освобожден под залог, однако он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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