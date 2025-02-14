Удерживаемого в секторе Газа гражданина РФ Труфанова освободят 15 февраля

Палестинский «Исламский джихад» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) намерен освободить имеющего российское гражданство Александра Труфанова.

ХАМАС пообещало освободить заложников в срок

В официальном Telegram-канале боевого крыла организации говорится, что удерживаемый в секторе Газа россиянин будет освобождён 15 февраля.

«В рамках соглашения с Израилем мы решили 15 февраля освободить заложника Александра Труфанова», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боевых действий в анклаве, если заложники не будут освобождены в срок, сообщает RT.

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