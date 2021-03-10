Президент Армении обратился в КС после увольнения главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой решить соответствие конституции закона о военной службе и статусе военнослужащих после кризиса, связанного с увольнением начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, пишет «Интерфакс».

В администрации президента отметили, что принятие конституционным судом скорого решения «привнесет правовую определенность и будет способствовать разрешению кризиса».

Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба

Главный штаб выпустил заявление с требованием отставки кабинета министров и его главы Никола Пашиняна 25 февраля. В тот же день премьер подал президенту ходатайство об освобождении Гаспаряна от должности начальника Генштаба. Президент отказался подписать ходатайство и обратился в Конституционный суд.



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ФОТО: РИА Новости
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