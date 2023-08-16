Ученый Самусенко: половина всех умышленных убийств приходится на 10 стран

По его словам, в топ-10 стран-лидеров по умышленным убийствам входят ЮАР, Венесуэла, Лесото, Мексика, Колумбия, Бразилия и Сальвадор. Самусенко отметил, что в 2000 году на первую десятку приходилось 63% мировых убийств. В 2019 году эта доля немножко снизилась, стала 58%. Эти цифры за 20 лет практически не меняются. Это говорит о том, что сейчас на страны-лидеры приходится такое же количество убийств, что и 20 лет назад.

Согласно данным ООН, Россия не входит в число антилидеров. Так, уровень убийств в РФ составляет 15,2 смертей на 100 тысяч человек.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что количество убийств в России за последние 10 лет уменьшилось больше чем на треть, подростковая преступность – более чем в два раза, передает ОТР.

