Ученые выяснили, где люди чаще заражаются COVID-19

Исследователи из Северо-Западного университета, совместно с коллегами из Стэнфорда смоделировали риск заражения коронавирусной инфекцией. Для анализа они использовали данные сотовых операторов. Об этом пишет Bloomberg.

Для получения выводов ученые создали карту заражений COVID-19 и наложили на нее маршруты передвижения американцев с марта по май 2020 года. Данные основаны на информации о перемещении 98 миллионов человек. Исследователи выяснили, что чаще всего заражения происходят в ресторанах, тренажерных залах и отелях.

Ученые нашли способ остановить распространение коронавируса

По данным исследования, в Чикаго снятие ограничений спровоцировало около 600 тысяч новых случаев заражения. При этом ученые отмечают, что в полной изоляции смысла нет, а частичные ограничения эффективно справляются с задачей остановки распространения вируса.

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ФОТО: www.test.newsru.co.il
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