Ученые выяснили, где люди чаще заражаются COVID-19

Исследователи из Северо-Западного университета, совместно с коллегами из Стэнфорда смоделировали риск заражения коронавирусной инфекцией. Для анализа они использовали данные сотовых операторов. Об этом пишет Bloomberg.

Для получения выводов ученые создали карту заражений COVID-19 и наложили на нее маршруты передвижения американцев с марта по май 2020 года. Данные основаны на информации о перемещении 98 миллионов человек. Исследователи выяснили, что чаще всего заражения происходят в ресторанах, тренажерных залах и отелях.