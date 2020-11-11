Ученые выяснили, где люди чаще заражаются COVID-19
Исследователи из Северо-Западного университета, совместно с коллегами из Стэнфорда смоделировали риск заражения коронавирусной инфекцией. Для анализа они использовали данные сотовых операторов. Об этом пишет Bloomberg.
Для получения выводов ученые создали карту заражений COVID-19 и наложили на нее маршруты передвижения американцев с марта по май 2020 года. Данные основаны на информации о перемещении 98 миллионов человек. Исследователи выяснили, что чаще всего заражения происходят в ресторанах, тренажерных залах и отелях.
По данным исследования, в Чикаго снятие ограничений спровоцировало около 600 тысяч новых случаев заражения. При этом ученые отмечают, что в полной изоляции смысла нет, а частичные ограничения эффективно справляются с задачей остановки распространения вируса.
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