Ученые опасаются обрушения ледников Антарктиды

Более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться, если глобальная температура вырастет на четыре градуса по Цельсию, заявили ученые Редингского университета в своем исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters.

Депутат Нилов предложил выйти из Парижского соглашения по климату

Авторы поясняют, что необходимо удерживать повышение температуры на уровне целевого показателя Парижского соглашения в два градуса, тогда риск обрушения сокращается вдвое.

«Шельфовые ледники — важные буферы, препятствующие свободному течению ледников с суши в океан, что вызывает повышение уровня моря. Если температура будет продолжать расти нынешними темпами, мы можем потерять в ближайшие десятилетия больше антарктических шельфовых ледников, чем когда бы то ни было. Полученные данные подчеркивают важность ограничения роста глобальной температуры, если мы хотим избежать наихудших последствий изменения климата», — отметила метеоролог Элла Гилберт.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:КлиматГлобальное Потепление
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры