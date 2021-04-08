Ученые опасаются обрушения ледников Антарктиды

Авторы поясняют, что необходимо удерживать повышение температуры на уровне целевого показателя Парижского соглашения в два градуса, тогда риск обрушения сокращается вдвое.

«Шельфовые ледники — важные буферы, препятствующие свободному течению ледников с суши в океан, что вызывает повышение уровня моря. Если температура будет продолжать расти нынешними темпами, мы можем потерять в ближайшие десятилетия больше антарктических шельфовых ледников, чем когда бы то ни было. Полученные данные подчеркивают важность ограничения роста глобальной температуры, если мы хотим избежать наихудших последствий изменения климата», — отметила метеоролог Элла Гилберт.



